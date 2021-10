4. Liga, Gruppe 6 Gunzwil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Hochdorf 1:1 lautet das Resultat zwischen Hochdorf und Gunzwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 24.10.2021, 15.20 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Martin Anderhub das 1:0. Den Ausgleich erzielte Remo Zimmermann in der 46. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raphael Zehnder von Hochdorf erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Hochdorf einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Hochdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Gunzwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert damit einen Platz. Gunzwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gunzwil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hochdorf - FC Gunzwil 1:1 (1:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 4. Martin Anderhub 1:0. 46. Remo Zimmermann (Penalty) 1:1. – Hochdorf: Lukas Werder, Raphael Zehnder, Samuel Bieri, Fabian Trottmann, Pascal Schärli, Simon Lipp, Martin Anderhub, Daniel Koch, Pascal Arnold, Donato Tomasulo, Luca Kurti. – Gunzwil: Daniel Wicky, Raphael Erni, Ramon Felix, David Cavadini, Sandro Wey, Dario Schumacher, Remo Zimmermann, Lukas Troxler, Noël Stocker, Markus Barmettler, Mauro Theiler. – Verwarnungen: 80. Raphael Zehnder.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: SC Emmen b - FC Schötz II 2:6, FC Littau III - FC Hitzkirch 2 3:1, FC Hochdorf - FC Gunzwil 1:1, FC Triengen 1 - FC Eschenbach II 2:1

Tabelle: 1. FC Schötz II 9 Spiele/24 Punkte (33:15). 2. FC Wauwil-Egolzwil 8/21 (41:8), 3. FC Littau III 9/18 (31:27), 4. FC Gunzwil 9/16 (20:11), 5. FC Triengen 1 9/13 (25:23), 6. FC Hochdorf 9/13 (12:19), 7. FC Ruswil 8/7 (16:25), 8. FC Eschenbach II 9/7 (17:18), 9. FC Hitzkirch 2 9/6 (9:25), 10. SC Emmen b 9/3 (15:48).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 15:16 Uhr.