3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil siegt gegen Kickers Sieg für Gunzwil: Gegen Kickers gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:2. 04.09.2022, 19.51 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nino Schumacher in der 25. Minute. Er traf für Gunzwil zum 1:0. In der 35. Minute traf Joao Ricardo Presas Abreu ins eigene Gehäuse. Damit lag Gunzwil mit zwei Toren im Vorsprung. Gunzwil erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Till Fleischli weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Leon Häselbarth (74. Minute) liess Kickers auf 1:3 herankommen. Till Fleischli baute in der 82. Minute die Führung für Gunzwil weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Alessandro Pompei in der 90. Minute für Kickers auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gunzwil erhielten Till Fleischli (38.) und Sergio Ramundo (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kickers, Joao Ricardo Presas Abreu (47.) kassierte sie.

Gunzwil liegt nach Spiel 3 auf Rang 1. Gunzwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Malters (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

In der Tabelle steht Kickers nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Auf Kickers wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Südstern, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. September) (20.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Kickers Luzern 4:2 (2:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 25. Nino Schumacher 1:0. 35. Eigentor (Joao Ricardo Presas Abreu) 2:0.48. Till Fleischli (Penalty) 3:0.74. Leon Häselbarth 3:1. 82. Till Fleischli 4:1. 90. Alessandro Pompei 4:2. – Gunzwil: Rafael Süess, Elia Ramundo, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Benjamin Isler, Nino Schumacher, Thimo Fleischli, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Matias Nurmi, Ramon Stocker. – Kickers: Martin Grüter, Dardan Hasani, Thorben Müller, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Aurel Glatt, Jan Fischer, Joachim Berchtold, Sven Gehrig, Thierry Gloor, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 38. Till Fleischli, 47. Joao Ricardo Presas Abreu, 88. Sergio Ramundo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

