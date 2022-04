3. Liga, Gruppe 2 Hergiswil mit Sieg gegen Adligenswil – Navid Zelger entscheidet Spiel Hergiswil behielt im Spiel gegen Adligenswil am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 16.04.2022, 16.10 Uhr

(chm)

Zunächst musste Hergiswil einen Rückstand hinnehmen: In der 2. Minute traf Reto Mattmann für Adligenswil zum 1:0. Hergiswil drehte aber das Spiel innerhalb von sechs Minuten. Zuerst erzielte Patrick Adriano Tiepo (41.) den Ausgleich. Navid Zelger schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Hergiswil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Adligenswil erhielten Ben Ochsenbein (42.) und Reto Mattmann (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hergiswil erhielt: Simon Mayr (33.)

Die Tabellensituation bleibt für Hergiswil unverändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 10. Hergiswil hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hergiswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf SC Buochs (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. April statt (20.15 Uhr, Seefeld, Buochs).

Mit der Niederlage rückt Adligenswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 8. Adligenswil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Adligenswil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Kickers Luzern, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Adligenswil 2:1 (1:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 2. Reto Mattmann (Penalty) 0:1.41. Patrick Adriano Tiepo (Penalty) 1:1.47. Navid Zelger 2:1. – Hergiswil: Valentino Esposito, Mike Bachmann, Simon Mayr, Basil Zgraggen, Michel Kaufmann, Nico Gautschi, Patrick Adriano Tiepo, Mohamed Farhat, Jonah Kasper, Navid Zelger, Sven Tribelhorn. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Oliver Abbà, Reto Mattmann, Mauro Odermatt, Dario Sieber, Moritz Hirt, Ben Ochsenbein, Silvan Zeller, Luc Zimmermann, Dominique Lottenbach, Mario Mächler. – Verwarnungen: 33. Simon Mayr, 42. Ben Ochsenbein, 85. Reto Mattmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2022 16:07 Uhr.