3. Liga, Gruppe 2 Hergiswil sorgt bei Kickers für Überraschung – Siegtreffer durch Sven Tribelhorn Überraschender Sieg für Hergiswil: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Kickers (6. Rang) auswärts 2:1 geschlagen. 10.04.2022, 01.52 Uhr

(chm)

Hergiswil geriet zunächst in Rückstand, als Ivan Maric in der 4. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kickers gelang. In der 44. Minute glich Hergiswil jedoch aus und ging in der 62. Minute in Führung. Torschützen waren Navid Zelger und Sven Tribelhorn.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Hergiswil, nämlich für Marcelo Augusto Nabil dos Anjos (78.). Die einzige gelbe Karte bei Kickers erhielt: Joao Ricardo Presas Abreu (45.)

Der Sieg bedeutet für Hergiswil, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt Olympique Lucerne. Hergiswil hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hergiswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Adligenswil (Platz 7). Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.15 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Hergiswil II 1:2 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 4. Ivan Maric 1:0. 44. Navid Zelger 1:1. 62. Sven Tribelhorn 1:2. – Kickers: Andriu Cavelti, Jan Fischer, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, Aurel Glatt, Joachim Berchtold, Mithulan Rasakumar, Fabrizio Giuliano, Thierry Gloor, Sven Gehrig, Ivan Maric. – Hergiswil: Navin Bucher, Mike Bachmann, Patrick Kaiser, Simon Mayr, Basil Zgraggen, Michel Kaufmann, Patrick Adriano Tiepo, Navid Zelger, Jonah Kasper, Nils Furrer, Sven Tribelhorn. – Verwarnungen: 45. Joao Ricardo Presas Abreu, 78. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 01:50 Uhr.