3. Liga, Gruppe 2 Hergiswil verliert gegen Seriensieger Ebikon Ebikon setzt seine Siegesserie auch gegen Hergiswil fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 09.10.2021, 23.04 Uhr

(chm)

Nach 55 torlosen Minuten eröffnete Cyrill Imhof das Skore für Ebikon. Hergiswil schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Marco Vrhovac erhöhte in der 78. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hergiswil erhielten Sven Tribelhorn (25.) und Basil Zgraggen (77.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Ebikon erhielt: Dusko Ostojic (86.)

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Ebikon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Ebikon hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Ebikon wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Kickers Luzern, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Hergiswil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hergiswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Malters an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 0:2 (0:0) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 56. Cyrill Imhof 0:1. 78. Marco Vrhovac 0:2. – Hergiswil: Philipp Kaufmann, Simon Mayr, Basil Zgraggen, Sven Tribelhorn, Nils Furrer, Patrick Kaiser, Patrick Adriano Tiepo, Jonah Kasper, Navid Zelger, Fidele Fernandez Nsegue, Christian Bakombi. – Ebikon: Mario Buser, Tobias Schmidli, Marco Vrhovac, Cyrill Imhof, Simon Hafen, Blerim Gashi, Fabio Brunner, Thierry Noger, Renato Roth, Matteo Schmidlin, Burhan Dugan. – Verwarnungen: 25. Sven Tribelhorn, 77. Basil Zgraggen, 86. Dusko Ostojic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 0:2, FC Gunzwil - SK Root 3:2, FC Hitzkirch - FC Malters 1:3, FC Adligenswil - SC Buochs 5:1, Olympique Lucerne - FC Horw 2:10, FC Kickers Luzern - SC Kriens U23 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 8 Spiele/22 Punkte (39:4). 2. FC Gunzwil 8/19 (18:12), 3. FC Malters 8/18 (22:14), 4. FC Kickers Luzern 8/15 (15:12), 5. FC Ebikon I 8/15 (16:10), 6. FC Adligenswil 8/14 (26:13), 7. SC Kriens U23 8/12 (18:15), 8. SK Root 8/9 (14:22), 9. FC Hergiswil II 8/7 (9:16), 10. SC Buochs 8/6 (12:26), 11. FC Hitzkirch 8/4 (6:21), 12. Olympique Lucerne 8/0 (11:41).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2021 22:01 Uhr.