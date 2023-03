3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden holt sich drei Punkte gegen Adligenswil – Erlin Thaqi entscheidet Spiel Hildisrieden gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 2:1. 26.03.2023, 10.17 Uhr

Hildisrieden geriet zunächst in Rückstand, als Lucca Bühler in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Adligenswil gelang. In der 29. Minute glich Hildisrieden jedoch aus und ging in der 70. Minute in Führung. Torschützen waren Adrian Ineichen und Erlin Thaqi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Joel Estermann (52.) und Sandro Bachmann (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Adligenswil, Aurelio Marbach (54.) kassierte sie.

Hildisrieden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 11. Hildisrieden hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Hildisrieden tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Küssnacht a/R 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Malters kriegt es Adligenswil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 2. April statt (13.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Adligenswil 2:1 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 3. Lucca Bühler 0:1. 29. Adrian Ineichen 1:1. 70. Erlin Thaqi 2:1. – Hildisrieden: Fabio Reich, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Sandro Bachmann, Mattia Hüsler, Fabian Burri, Joel Estermann, Erlin Thaqi, Joel Krieger, Roelvis Contreras, Adrian Ineichen. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Aurelio Marbach, Oliver Abbà, Magnum Paulino Pereira, Sarankan Kandiah, Andri Duss, Lucca Bühler, Luca Ravarotto, Philipp Hoffmann, Dominique Lottenbach, Jamie Kidel. – Verwarnungen: 52. Joel Estermann, 54. Aurelio Marbach, 91. Sandro Bachmann.

