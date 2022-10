3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden und Kickers spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Hildisrieden und Kickers lautet 2:2. 02.10.2022, 20.04 Uhr

Zweimal legte Hildisrieden vor, zweimal glich Kickers aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Simon Ruckli eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Hildisrieden das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Ivan Maric durch seinen Treffer für Kickers in der 30. Minute her. Gino Barmettler traf in der 52. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Hildisrieden. Für den Ausgleich für Kickers zum 2:2 sorgte in der 80. Minute Granit Palushi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hildisrieden, Joel Estermann (60.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Kickers, nämlich für Granit Palushi (49.).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Hildisrieden mit dem Unentschieden die rote Laterne abgeben können. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neu am Tabellenende liegt FC Adligenswil. Hildisrieden hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Malters kriegt es Hildisrieden im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Nach dem Unentschieden büsst Kickers in der Tabelle ein und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Kickers hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Kickers Luzern 2:2 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 17. Simon Ruckli 1:0. 30. Ivan Maric 1:1. 52. Gino Barmettler 2:1. 80. Granit Palushi 2:2. – Hildisrieden: Linus Kerngast, Silvan Ineichen, Sandro Bachmann, Jonas Villiger, Marcel Schmid, Marcel Wiederkehr, Joel Estermann, Edmond Ibra, Simon Ruckli, Joel Krieger, Gino Barmettler. – Kickers: Martin Grüter, Lucca Rusconi, Joao Ricardo Presas Abreu, David Tschupp, Mithulan Rasakumar, Joachim Berchtold, Sven Gehrig, Gazmend Rama, Fabrizio Giuliano, Granit Palushi, Ivan Maric. – Verwarnungen: 49. Granit Palushi, 60. Joel Estermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 20:01 Uhr.

