3. Liga, Gruppe 2 Hildisrieden verliert gegen Seriensieger Malters Malters reiht Sieg an Sieg: Gegen Hildisrieden hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 09.10.2022, 13.20 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Prenk Marki, der in der 8. Minute für Malters zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Malters stellte Janick Widmer in Minute 45 her. In der 46. Minute gelang Hildisrieden (Roelvis Contreras) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 83. Minute schoss Festim Neziri Malters mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Erneut Festim Neziri traf in der 91. Minute auch zum 4:1 für Malters.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Malters für Janick Widmer (41.) und Niklas Zihlmann (79.). Eine Verwarnung gab es für Hildisrieden, nämlich für Jonas Villiger (82.).

In der Abwehr gehört Malters zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Abwehr von Hildisrieden kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die gewonnenen Punkte bringen Malters neu auf einen Aufstiegsplatz. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Malters hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Malters in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Küssnacht a/R 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Hildisrieden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Hildisrieden hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Hildisrieden daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gunzwil. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Malters - Hildisrieder SV 4:1 (2:0) - Oberei, Malters – Tore: 8. Prenk Marki 1:0. 45. Janick Widmer 2:0. 46. Roelvis Contreras 2:1. 83. Festim Neziri (Penalty) 3:1.91. Festim Neziri 4:1. – Malters: Pirmin Fallegger, Patrick Stalder, Fabian Gloggner, Janick Widmer, Simon Gloggner, Levin Bucheli, Prenk Marki, Michel Stephan, Julian Birri, Dalijan Etemi, Niklas Zihlmann. – Hildisrieden: Linus Kerngast, Silvan Ineichen, Fabian Burri, Jonas Villiger, Marcel Schmid, Marcel Wiederkehr, Manuel Estermann, Edmond Ibra, Simon Ruckli, Joel Krieger, Raffael Ruckli. – Verwarnungen: 41. Janick Widmer, 79. Niklas Zihlmann, 82. Jonas Villiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 13:17 Uhr.

