3. Liga, Gruppe 2 Hitzkirch bezwingt Adligenswil Hitzkirch behielt im Spiel gegen Adligenswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 29.10.2022, 23.32 Uhr

Adligenswil ging zunächst in der 54. Minute in Führung, als Dominique Lottenbach zum 1:0 traf. In der 66. Minute gelang Hitzkirch jedoch durch Enea Bossart der Ausgleich. Thomas Meier erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Hitzkirch. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Patrick Langenstein die Führung für Hitzkirch auf 3:1 erhöhte.

Bei Hitzkirch gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Adligenswil, nämlich für Dominique Lottenbach (39.).

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Hitzkirch. Elf Punkte bedeuten Rang 9. Hitzkirch hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hitzkirch trifft im nächsten Spiel auswärts auf Hildisrieder SV (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kickers Luzern (Platz 8). Das Spiel findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Adligenswil 3:1 (0:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 54. Dominique Lottenbach 0:1. 66. Enea Bossart 1:1. 70. Thomas Meier 2:1. 92. Patrick Langenstein 3:1. – Hitzkirch: Nermin Badic, Nick Heer, Thomas Meier, Enea Bossart, Jan Heggli, Patrik Bucher, Sandro Rosenberg, Michael Winiger, Colin Moos, Diego Erne, Jonas Rosenberg. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Oliver Abbà, Dario Sieber, Mauro Odermatt, Sarankan Kandiah, Silvan Zeller, Andri Duss, Luca Ravarotto, Lionel Schmidig, Moritz Hirt, Jamie Kidel. – Verwarnungen: 39. Dominique Lottenbach, 56. Sandro Rosenberg, 77. Thomas Meier, 80. Marcel Erni, 82. Simon Trottmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

