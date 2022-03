3. Liga, Gruppe 2 Hitzkirch mit Auswärtssieg bei Hergiswil Hitzkirch gewinnt am Samstag auswärts gegen Hergiswil 3:1. 26.03.2022, 23.45 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Jeton Ballazhi, der in der 7. Minute für Hitzkirch zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor sorgte Jeton Ballazhi in der 53. Minute für das 2:0 für Hitzkirch. Ümit Ürkmez baute in der 86. Minute die Führung für Hitzkirch weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Dion Schmid in der 93. Minute her, als er für Hergiswil auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Patrick Kaiser (39.) und Nils Furrer (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hitzkirch, Patrik Bucher (45.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Hitzkirch nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1. Das bedeutet, dass Hitzkirch die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Hitzkirch unverändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 9. Hitzkirch hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hitzkirch geht es zuhause gegen FC Kickers Luzern (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (14.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Für Hergiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Hergiswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Hitzkirch 1:3 (0:1) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 7. Jeton Ballazhi 0:1. 53. Jeton Ballazhi 0:2. 86. Ümit Ürkmez 0:3. 93. Dion Schmid 1:3. – Hergiswil: Jari Stadler, Mike Bachmann, Simon Mayr, Sven Tribelhorn, Manuel Vargas, Patrick Kaiser, Patrick Adriano Tiepo, Navid Zelger, Michel Kaufmann, Jonah Kasper, Fidele Fernandez Nsegue. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Patrick Herzog, Thomas Meier, Sandro Williner, Patrik Bucher, Sandro Rosenberg, Silvan Jung, Marc Syfrig, Ramon Weibel, Jeton Ballazhi. – Verwarnungen: 39. Patrick Kaiser, 45. Patrik Bucher, 67. Nils Furrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 00:43 Uhr.