4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Hochdorf gewinnt klar gegen Südstern Hochdorf gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Südstern 4:0. 09.04.2022, 22.15 Uhr

Simon Lipp erzielte in der 39. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Hochdorf. Martin Anderhub erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Hochdorf. Claudio Reboredo Alves baute in der 78. Minute die Führung für Hochdorf weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Pascal Arnold, der in der 85. Minute die Führung für Hochdorf auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Südstern für Mohammed Khalid (54.) und Halil Sen (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hochdorf, Pascal Arnold (31.) kassierte sie.

Hochdorf liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Als nächstes tritt Hochdorf in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Luzern zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. April statt (19.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Südstern liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Südstern trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Emmen b (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. April statt (20.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Südstern c 4:0 (2:0) - Arena, Hochdorf – Tore: 39. Simon Lipp 1:0. 41. Martin Anderhub 2:0. 78. Claudio Reboredo Alves 3:0. 85. Pascal Arnold 4:0. – Hochdorf: Lukas Werder, Claudio Reboredo Alves, Raphael Hunkeler, Raphael Haas, Jan Müller, Martin Anderhub, Pascal Arnold, Daniel Koch, Richard Buck, Simon Lipp, Sven Roos. – Südstern: Fellipe Santos Carvalho, Mohammed Khalid, Erdal Curaci, Bajram Mustafai, Gian Reto Felber, Daniel Esteban Escobar Gonzalez, Emin Altun, Besmir Krasniqi, Jean Claude Costa Santos, Koray Curaci, Valmir Etemaj. – Verwarnungen: 31. Pascal Arnold, 54. Mohammed Khalid, 67. Halil Sen.

