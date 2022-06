2. Liga Hochdorf stolpert gegen Obergeissenstein Überraschung bei Obergeissenstein gegen Hochdorf: Der Tabellen13. (Obergeissenstein) hat am Samstag auswärts den Tabellensiebten 3:1 besiegt. 19.06.2022, 15.37 Uhr

(chm)

Obergeissenstein ging in der 20. Spielminute durch Manuel Bucheli in Führung, ehe Hochdorf in der 36. Minute (Brian Közle) der Ausgleich gelang. Reto Albisser erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Obergeissenstein. In der 69. Minute erhöhte Yannick Zai auf 3:1 für Obergeissenstein.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Obergeissenstein erhielten Nick Illi (47.) und Danny Kok (74.) eine gelbe Karte. Für Hochdorf gab es keine Karte.

Der Sieg bedeutet für Obergeissenstein, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. 29 Punkte bedeuten Rang 11. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Stans. Für Obergeissenstein ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Obergeissenstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Hochdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 36 Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Hochdorf erstmals wieder.

Für Hochdorf ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hochdorf - SC Obergeissenstein 1:3 (1:2) - Arena, Hochdorf – Tore: 20. Manuel Bucheli 0:1. 36. Brian Közle 1:1. 41. Reto Albisser 1:2. 69. Yannick Zai 1:3. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Brian Közle, Marco Schürch, Timon Bieri, Massimo Coletti, Nico Bissig, Arnel Mehicic, Sandro Frischkopf, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Danny Kok, José Luis Da Silva Pereira, Samuel Widmer, Yannick Zai, Lucas Caluori, Reto Albisser, Nick Illi, Manuel Bucheli, Miro Bassi. – Verwarnungen: 47. Nick Illi, 74. Danny Kok.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2022 15:33 Uhr.