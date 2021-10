4. Liga, Gruppe 3 Horw bezwingt Stans Horw behielt im Spiel gegen Stans am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 18.10.2021, 01.00 Uhr

Das Skore eröffnete Florian Lötscher in der 33. Minute. Er traf für Horw zum 1:0. In der 48. Minute schoss Kevin Kottmann Horw mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Horw erhöhte in der 74. Minute seine Führung durch Luca Stocker weiter auf 3:0. Denis Himaj sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Stans: er traf in der 83. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nick Camenzind von Horw erhielt in der 19. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Horw hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 23 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Für Horw ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Horw ging unentschieden aus.

Horw spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sachseln (Platz 5). Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Für Stans war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Stans zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Engelberger SC. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Horw - FC Stans 3:1 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 33. Florian Lötscher 1:0. 48. Kevin Kottmann (Penalty) 2:0.74. Luca Stocker 3:0. 83. Denis Himaj 3:1. – Horw: Michael Stocker, Nick Camenzind, Joel Brun, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Luis Pföstl, Patrick Freudiger, Florian Lötscher, Marco Wyss, Luca Stocker. – Stans: Christian Meyer, Mike Käslin, Andi Fetahaj, Dario Langensand, Marcelo Rodrigues Ferreira, Marco Burgener, Maximilian Remiger, Medin Karamujic, Ratko Tesic, Levin Barmettler, Maurice Reuteler. – Verwarnungen: 19. Nick Camenzind.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Ebikon II - FC Sachseln 1:1, Engelberger SC - FC Luzern 6:0, FC Alpnach - FC Sarnen 1:0, FC Giswil - FC Südstern c 16:4, FC Horw - FC Stans 3:1

Tabelle: 1. Engelberger SC 8 Spiele/24 Punkte (42:5). 2. FC Ebikon II 8/19 (21:11), 3. FC Horw 8/16 (23:13), 4. FC Giswil 8/15 (26:17), 5. FC Sachseln 8/13 (17:16), 6. FC Alpnach 8/11 (28:13), 7. FC Luzern 8/9 (15:27), 8. FC Stans 8/7 (17:20), 9. FC Sarnen 8/3 (10:21), 10. FC Südstern c 8/0 (10:66).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 00:57 Uhr.