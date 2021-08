3. Liga, Gruppe 2 Horw gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Adligenswil Horw bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Adligenswil auswärts mit 4:0 22.08.2021, 13.14 Uhr

(chm)

Dominic Schilling brachte Horw 1:0 in Führung (4. Minute). Mit seinem Tor in der 23. Minute brachte Leandro Bezzola Horw mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Horw erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Jason Fuhrer weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sandro Leyers in der 88. Minute, als er für Horw zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Sydney Lechner (77.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Adligenswil, Lionel Schmidig (68.) kassierte sie.

Horw liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Buochs. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (10.00 Uhr, Seefeld, Horw).

In der Tabelle steht Adligenswil nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Adligenswil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SK Root. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Horw 0:4 (0:3) - Löösch, Adligenswil – Tore: 4. Dominic Schilling 0:1. 23. Leandro Bezzola 0:2. 37. Jason Fuhrer 0:3. 88. Sandro Leyers 0:4. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Aurelio Marbach, Philipp Hoffmann, Ben Ochsenbein, Reto Mattmann, Mario Mächler, Dario Sieber, Mauro Odermatt, Raphael Gutzwiller, Oliver Abbà, Max Rieder. – Horw: Dario Ravarotto, David Von Holzen, Marco Mangold, Janick Roth, Marco Kistler, Jason Fuhrer, Dino Fischer, Dominic Schilling, Leandro Bezzola, Timo Schmid, Adrian Vögtli. – Verwarnungen: 68. Lionel Schmidig, 77. Sydney Lechner.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Adligenswil - FC Horw 0:4, FC Kickers Luzern - SK Root 2:0, FC Hitzkirch - FC Gunzwil 1:2, SC Kriens U23 - FC Ebikon I 0:3

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Ebikon I 1/3 (3:0), 3. FC Malters 1/3 (3:1), 4. FC Kickers Luzern 1/3 (2:0), 5. FC Gunzwil 1/3 (2:1), 6. FC Hergiswil II 0/0 (0:0), 7. Olympique Lucerne 0/0 (0:0), 8. FC Hitzkirch 1/0 (1:2), 9. SC Buochs 1/0 (1:3), 10. SK Root 1/0 (0:2), 11. SC Kriens U23 1/0 (0:3), 12. FC Adligenswil 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:11 Uhr.