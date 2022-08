2. Liga Horw lässt sich von Aegeri kein Bein stellen – Fabio Brunner mit Last-Minute-Treffer Aegeri lag gegen Horw deutlich vorne, nämlich 2:0 (47. Minute) - und verlor dennoch. Horw feiert einen 3:2-Auswärtssieg. 27.08.2022, 11.03 Uhr

(chm)

Aegeri ging bis zur 47. Minute mit zwei Toren in Führung. Das erste Tor der Partie fiel für Aegeri: Veljko Jovkovic brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Mario Qunaj erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Aegeri.

Zunächst gelang Leandro Bezzola der Anschlusstreffer. Dann kehrte Horw das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Eti Toska in der 91. Minute erfolgreich, dann traf Fabio Brunner zwei Minuten später zum 3:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Horw für Marco Kistler (44.) und Nikola Baban (56.). Für Aegeri gab es keine Karte.

Horw hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 7 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Aegeri ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Horw von Rang 4 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Horw hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Horw in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Altdorf. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Aegeri rutscht in der Tabelle von Rang 13 auf 14. Das Team hat null Punkte. Aegeri hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Aegeri trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Littau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Aegeri 1 - FC Horw 2:3 (1:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 4. Veljko Jovkovic 1:0. 47. Mario Qunaj 2:0. 59. Leandro Bezzola 2:1. 91. Eti Toska 2:2. 93. Fabio Brunner 2:3. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Elmar Lüönd, Alexander Srdic, Kristijan Ramljak, Neil Rogenmoser, Mario Qunaj, Nikola Bozic, Veljko Jovkovic. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Nikola Baban, David Von Holzen, Florian Fallegger, Jason Fuhrer, Marco Kistler, Marco Mangold, Olivier Kleiner, Adrian Vögtli, Leandro Bezzola. – Verwarnungen: 44. Marco Kistler, 56. Nikola Baban.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 11:01 Uhr.