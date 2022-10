4. Liga, Gruppe 3 Horw lässt sich von Alpnach kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Horw lässt am Samstag auswärts beim 2:0 gegen Alpnach (Rang 8) nichts anbrennen. 10.10.2022, 02.36 Uhr

(chm)

In der 42. Minute war es an Luca Stocker, Horw 1:0 in Führung zu bringen. Mit dem 2:0 für Horw schoss Marco Wyss das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Horw den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 21 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Horw nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Horw ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Horw ging unentschieden aus.

Für Horw geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sarnen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.15 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Alpnach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alpnach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Giswil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Alpnach a - FC Horw 0:2 (0:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 42. Luca Stocker 0:1. 58. Marco Wyss 0:2. – Alpnach: Thomas Näpflin, Matteo Barmettler, Janick Wetterwald, Kevin Blättler, Nico Wallimann, Joël Baumeler, Daniele Marras, Samuel Britschgi, Patrik Bucher, Valentin Blättler, Matteo Costa. – Horw: Michael Stocker, Nico Kaufmann, Dario Feer, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Moritz Bider, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 13:52 Uhr.

