2. Liga Horw mit Auswärtserfolg bei Altdorf – Entscheidung in der Schlussminute Horw behielt im Spiel gegen Altdorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 03.09.2022, 23.39 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Horw das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Eti Toska.

Florian Fallegger hatte davor in der 29. Minute zum 1:0 für Horw getroffen. Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Tobias Nickel traf für Altdorf. In der 54. Minute war es an Daniel Blum, Horw 2:1 in Führung zu bringen. Durch Penalty kam es in der 65. Minute zum Ausgleich für Altdorf. Dario Zgraggen verwandelte erfolgreich.

Gelbe Karten gab es bei Horw für Severin Gut (46.), Sandro Leyers (64.) und Florian Fallegger (80.). Bei Altdorf erhielten Manuel Ruhstaller (39.) und Tobias Nickel (61.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Horw bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Altdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 13).

Unverändert liegt Horw auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Horw daheim mit FC Littau (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 13. September (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

In der Tabelle verliert Altdorf Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Altdorf erstmals wieder. Altdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Für Altdorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schattdorf (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Altdorf - FC Horw 2:3 (1:1) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 29. Florian Fallegger 0:1. 46. Tobias Nickel 1:1. 54. Daniel Blum 1:2. 65. Dario Zgraggen (Penalty) 2:2.91. Eti Toska 2:3. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Silvan Christen, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Raphael Herger, Manuel Ruhstaller, Dmytro Gryshchenko, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Markus Zurfluh. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Nikola Baban, Severin Gut, David Von Holzen, Florian Fallegger, Marco Kistler, Olivier Kleiner, Daniel Blum, Fabio Brunner, Leandro Bezzola. – Verwarnungen: 39. Manuel Ruhstaller, 46. Severin Gut, 61. Tobias Nickel, 64. Sandro Leyers, 80. Florian Fallegger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

