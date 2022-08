2. Liga Horw mit Auswärtserfolg bei Obergeissenstein im Auftaktspiel – Lars Unternährer trifft spät zum Sieg Horw siegt auswärts gegen Obergeissenstein: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1. 14.08.2022, 15.42 Uhr

Der Siegtreffer für Horw gelang Lars Unternährer in der 82. Minute. In der 6. Minute hatte Lars Unternährer Horw in Führung gebracht. Der Ausgleich für Obergeissenstein fiel in der 42. Minute durch Marc Wattenberg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Horw gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Olivier Kleiner (65.) und Roger Heer (87.). Gelbe Karten sahen zudem Roger Heer (35.), Olivier Kleiner (51.) und Matthias Minder (69.). Bei Obergeissenstein erhielten Nick Illi (31.) und Danny Kok (47.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Horw auf dem sechsten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Horw zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Sins I (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Obergeissenstein liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Littau (Platz 11). Die Partie findet am 23. August statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Horw 1:2 (1:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 6. Lars Unternährer 0:1. 42. Marc Wattenberg (Penalty) 1:1.82. Lars Unternährer 1:2. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Florian Fries, Danny Kok, Christian Mutter, Raphael Mosses, Reto Albisser, Luca Egloff, Marc Wattenberg, Nick Illi, Miro Bassi, Aidan Uebelmann. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Roger Heer, Severin Gut, Marco Mangold, Olivier Kleiner, Lars Unternährer, Sydney Lechner, Daniel Blum, Fabio Brunner, Timo Schmid. – Verwarnungen: 31. Nick Illi, 35. Roger Heer, 47. Danny Kok, 51. Olivier Kleiner, 69. Matthias Minder – Ausschlüsse: 65. Olivier Kleiner, 87. Roger Heer.

