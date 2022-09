4. Liga, Gruppe 3 Horw mit drei Punkten auswärts gegen Hergiswil Horw behielt im Spiel gegen Hergiswil am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:4. 21.09.2022, 22.04 Uhr

(chm)

Hergiswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nils Furrer ging das Team in der 11. Minute in Führung. Gleichstand war in der 22. Minute hergestellt: Florian Lötscher traf für Horw.

Danach drehte Horw auf. Das Team schoss ab der 33. Minute noch vier weitere Tore, während Hergiswil noch drei Treffer gelangen (zum 2:3 (54. Minute), 3:4 (66. Minute) und 4:5 (79. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Horw waren: Michael Stocker (2 Treffer), Florian Lötscher (2 Treffer) und Luca Stocker (1 Treffer). Bei Hergiswil schoss Flavio Weber gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Hergiswil waren: Tim Frick (1 Treffer) und Nils Furrer (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Hergiswil kassierte vier gelbe Karten. Bei Horw erhielten Daniel Vögtli (65.) und Sandro Primus (69.) eine gelbe Karte.

Horw hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 16 Tore erzielte. In der Abwehr ist Horw sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Horw bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sachseln. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 4. Hergiswil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hergiswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Giswil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Horw 4:5 (1:3) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 11. Nils Furrer 1:0. 22. Florian Lötscher 1:1. 33. Michael Stocker 1:2. 46. Florian Lötscher 1:3. 54. Flavio Weber 2:3. 62. Luca Stocker 2:4. 66. Tim Frick 3:4. 73. Michael Stocker 3:5. 79. Flavio Weber 4:5. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Andrin Arnold, Simon Mayr, Patrick Kaiser, Basil Zgraggen, Nils Furrer, Florian Lohberger, Oliver Nussbaum, Marco Allgäuer, Flavio Weber, Manuel Sienemus. – Horw: Michael Stocker, Dario Feer, Sandro Primus, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Verwarnungen: 65. Daniel Vögtli, 69. Sandro Primus, 72. Nils Furrer, 75. Marco Allgäuer, 75. Oliver Nussbaum, 81. Jasha Vaszary.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Datenstand: 21.09.2022 22:01 Uhr.

