Frauen 2. Liga Horw mit drei Punkten auswärts gegen Kickers – Später Siegtreffer Sieg für Horw: Gegen Kickers gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1. 01.05.2022, 17.45 Uhr

(chm)

Horw geriet zunächst in Rückstand, als Carmen von Heeren in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kickers gelang. In der 40. Minute glich Horw jedoch aus und ging in der 87. Minute in Führung. Torschützinnen waren Vivienne van de Rijt und Ramona Heer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dorothea handschin von Horw erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 7. Horw hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Lugano Femminile II (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Für Kickers ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kickers gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SG Stans-Engelberg. Die Partie findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Horw 1:2 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 18. Carmen von Heeren 1:0. 40. Vivienne van de Rijt 1:1. 87. Ramona Heer 1:2. – Kickers: Aslim Sengün, Sarah Kollmann, Patricia Stutz, Nela Adilovic, Michelle Kunz, Carmen von Heeren, Fabienne Liembd, Ramona Bühlmann, Mienosch Saleh, Melanie Hotz, Chiara Eggler. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Sabina Odermatt, Ramona Heer, Vivienne van de Rijt, Noée Ulrich, Jana Niedermann. – Verwarnungen: 31. Dorothea handschin.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 17:42 Uhr.