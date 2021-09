3. Liga, Gruppe 2 Horw setzt Siegesserie auch gegen Ebikon fort Horw setzt seine Siegesserie auch gegen Ebikon fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 12.09.2021, 03.40 Uhr

Dino Fischer brachte Horw 1:0 in Führung (72. Minute). Horw baute die Führung in der 78. Minute (Florian Fallegger) weiter aus (2:0). Drei Minuten dauerte es, ehe Florian Fallegger erneut erfolgreich war. Er traf in der 81. Minute zum 3:0 für Horw.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Horw für Sandro Leyers (9.) und Dino Fischer (59.). Ebikon behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Horw hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 16 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. In der Defensive hat Horw noch überhaupt keinen Treffer hinnehmen müssen.

Horw verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Horw hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes tritt Horw in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Malters zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

In der Tabelle verliert Ebikon Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Ebikon hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Ebikon geht es daheim gegen SK Root (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Horw - FC Ebikon I 3:0 (0:0) - Seefeld, Horw – Tore: 72. Dino Fischer 1:0. 78. Florian Fallegger 2:0. 81. Florian Fallegger 3:0. – Horw: Michael Stocker, Marco Mangold, David Von Holzen, Dominic Schilling, Dino Fischer, Florian Fallegger, Sandro Leyers, Marco Kistler, Sydney Lechner, Adrian Vögtli, Jason Fuhrer. – Ebikon: Daniel Klasic, Tobias Schmidli, Raphael Mahler, Marco Vrhovac, Simon Hafen, Niels Schamberger, Robin Funk, Matteo Schmidlin, Renato Roth, Burhan Dugan, Lukas Jost. – Verwarnungen: 9. Sandro Leyers, 59. Dino Fischer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Horw - FC Ebikon I 3:0, FC Hitzkirch - FC Adligenswil 1:1, FC Hergiswil II - FC Kickers Luzern 1:2

Tabelle: 1. FC Kickers Luzern 4 Spiele/12 Punkte (8:3). 2. FC Horw 4/12 (16:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Gunzwil 3/9 (7:3), 5. FC Adligenswil 4/7 (16:8), 6. FC Hitzkirch 4/4 (4:5), 7. SK Root 3/3 (6:9), 8. FC Hergiswil II 4/3 (5:8), 9. FC Ebikon I 4/3 (4:7), 10. SC Kriens U23 3/0 (0:7), 11. SC Buochs 3/0 (2:14), 12. Olympique Lucerne 3/0 (3:14).

