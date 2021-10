3. Liga, Gruppe 2 Horw setzt Siegesserie auch gegen Hitzkirch fort Horw setzt seine Siegesserie auch gegen Hitzkirch fort. Das 6:2 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 17.10.2021, 15.53 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Horw über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 2:2 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Hitzkirch waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (36. Minute) und zum 2:2 (39. Minute).

Die Torschützen für Horw waren: Timo Schmid, Sandro Leyers, Leandro Bezzola, Jason Fuhrer, Dino Fischer und David Von Holzen. Einziger Torschütze für Hitzkirch war: Colin Moos (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Timo Schmid (83.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Hitzkirch erhielt: Marcel Erni (83.)

Horw weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 45 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 5 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hitzkirch ein relativ häufiges Phänomen. Die total 27 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 10).

Unverändert liegt Horw nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 25 Punkten. Horw hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Horw auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Hergiswil II. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Hitzkirch hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hitzkirch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SK Root (Platz 8). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Horw - FC Hitzkirch 6:2 (2:2) - Seefeld, Horw – Tore: 5. Leandro Bezzola 1:0. 15. Jason Fuhrer 2:0. 36. Colin Moos 2:1. 39. Colin Moos 2:2. 48. David Von Holzen 3:2. 57. Sandro Leyers 4:2. 63. Timo Schmid 5:2. 89. Dino Fischer 6:2. – Horw: Dario Ravarotto, Marco Mangold, David Von Holzen, Dino Fischer, Adrian Vögtli, Sandro Leyers, Marco Kistler, Timo Schmid, Daniel Blum, Leandro Bezzola, Jason Fuhrer. – Hitzkirch: Nermin Badic, Enea Bossart, Patrik Bucher, Thomas Meier, Michael Winiger, Patrick Langenstein, Simon Trottmann, Colin Moos, Sandro Rosenberg, Patrick Herzog, Ramon Weibel. – Verwarnungen: 83. Marcel Erni, 83. Timo Schmid.

Tabelle: 1. FC Horw 9 Spiele/25 Punkte (45:6). 2. FC Gunzwil 8/19 (18:12), 3. FC Malters 8/18 (22:14), 4. FC Kickers Luzern 8/15 (15:12), 5. FC Ebikon I 8/15 (16:10), 6. FC Adligenswil 8/14 (26:13), 7. SC Kriens 8/12 (18:15), 8. SK Root 8/9 (14:22), 9. FC Hergiswil II 8/7 (9:16), 10. SC Buochs 8/6 (12:26), 11. FC Hitzkirch 9/4 (8:27), 12. Olympique Lucerne 8/0 (11:41).

