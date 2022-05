Frauen 2. Liga Horw sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Escholzmatt-Marbach Das Resultat im Spiel zwischen Horw und Escholzmatt-Marbach lautet 1:1. 26.05.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 63. Minute schoss Deborah Müller das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Ramona Heer traf in der 90. Minute für Escholzmatt-Marbach zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Horw unverändert. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Horw hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Horw daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SK Root. Diese Begegnung findet am 8. Juni statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Escholzmatt-Marbach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Escholzmatt-Marbach wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Küssnacht a/R, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Horw - Team Region Entlebuch 1:1 (0:0) - Seefeld, Horw – Tore: 63. Deborah Müller 0:1. 90. Ramona Heer (Penalty) 1:1. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Jana Kämpf, Michaela Zellweger, Ramona Heer, Vivienne van de Rijt, Selina Portmann, Dorothea handschin. – Escholzmatt-Marbach: Chantal Pfulg, Melanie Schmid, Jana Bieri, Tamara Emmenegger, Ramona Portmann, Deborah Müller, Olivia Karin Unternährer, Carla Vogel, Tabea Emmenegger, Caroline Stalder, Rebekka Studer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:30 Uhr.