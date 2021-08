4. Liga, Gruppe 3 Horw siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Sarnen Das 4:1 auswärts gegen Sarnen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Horw. 29.08.2021, 13.11 Uhr

(chm)

Horw ging in der 19. Spielminute durch Stefano Visini in Führung, ehe Sarnen in der 30. Minute (Yannick Wyrsch) der Ausgleich gelang. In der 69. Minute gelang Daniel Vögtli der Führungstreffer zum 2:1 für Horw.

Luca Stocker erhöhte in der 82. Minute zur 3:1-Führung für Horw. Ramon Müller schoss das 4:1 (92. Minute) für Horw und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Livio Ettlin (19.) und Liridon Gergoci (65.). Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Luis Pföstl (57.)

Nach dem zweiten Spiel steht Horw mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Horw geht es auswärts gegen FC Luzern weiter. Die Partie findet am 6. September statt (20.30 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Sarnen mit null Punkten auf dem siebten Rang. Für Sarnen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Stans weiter. Die Partie findet am 4. September statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Sarnen - FC Horw 1:4 (1:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 19. Stefano Visini 0:1. 30. Yannick Wyrsch 1:1. 69. Daniel Vögtli 1:2. 82. Luca Stocker 1:3. 92. Ramon Müller 1:4. – Sarnen: Andri Küchler, Lino Lenherr, Rafael Lopes Loureiro, Lars Tobias Imfeld, Janos Küchler, Steve Von Ah, Arya Mahdavi, Livio Ettlin, Benjamin Odermatt, Nils Wolfisberg, Yannick Wyrsch. – Horw: Lukas Muggli, Nick Camenzind, Patrick Freudiger, Kevin Kottmann, Moritz Bider, Daniel Vögtli, Livio Mühlebach, Stefano Visini, Florian Lötscher, Marco Wyss, Luca Stocker. – Verwarnungen: 19. Livio Ettlin, 57. Luis Pföstl, 65. Liridon Gergoci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Luzern - FC Ebikon II 2:4, FC Südstern c - FC Stans 0:4, Engelberger SC - FC Sachseln 4:0, FC Sarnen - FC Horw 1:4, FC Alpnach - FC Giswil 0:1

Tabelle: 1. FC Horw 2 Spiele/6 Punkte (10:1). 2. FC Ebikon II 2/6 (7:3), 3. FC Giswil 2/6 (3:1), 4. Engelberger SC 2/6 (8:2), 5. FC Stans 2/3 (7:4), 6. FC Sachseln 2/3 (4:7), 7. FC Sarnen 2/0 (2:7), 8. FC Südstern c 2/0 (0:10), 9. FC Luzern 2/0 (3:6), 10. FC Alpnach 2/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:08 Uhr.