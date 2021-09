3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg mit drei Punkten auswärts gegen Sursee – Eloy Manuel Aneas Barrios mit Siegtor Sieg für Hünenberg: Gegen Sursee gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1. 19.09.2021, 20.53 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Das Skore eröffnete Sandro Burkhardt in der 52. Minute. Er traf für Hünenberg zum 1:0. Ibrahim Terzimustafic glich in der 52. Minute für Sursee aus. Es hiess 1:1. Eloy Manuel Aneas Barrios sorgte in der 70. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Hünenberg. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hünenberg erhielten Moreno Villiger (78.) und Jonas Huwyler (80.) eine gelbe Karte. Sursee blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Hünenberg zu den Besten: Total liess das Team 5 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 2).

Hünenberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinhausen (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Mit der Niederlage rückt Sursee in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 8. Für Sursee war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Sursee verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Meggen (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Sursee - FC Hünenberg I 1:2 (0:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 52. Sandro Burkhardt 0:1. 52. Ibrahim Terzimustafic 1:1. 70. Eloy Manuel Aneas Barrios 1:2. – Sursee: Jan Staffelbach, Leorent Hulaj, Diogo Da Fonte Pais, Andy Macieira César, Kevin Brun, Ruben Lustenberger, Ibrahim Terzimustafic, Dario Roos, Tiago Carneiro Santos, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Pascal Bucher. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Moreno Villiger, Matias Vrazic, Joël Flaction, Dominik Rüegg, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Sandro Burkhardt, Dario Burkhardt, Jonas Huwyler, Skumbim Sulejmani, Mario Bosnjak. – Verwarnungen: 78. Moreno Villiger, 80. Jonas Huwyler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Küssnacht a/R 1 - Zug 94 II 0:2, ESC Erstfeld - FC Meggen 4:4, FC Muotathal - SC Steinhausen 3:3, FC Sursee - FC Hünenberg I 1:2, FC Ibach II - FC Baar 1 3:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 5 Spiele/13 Punkte (18:7). 2. Zug 94 II 5/12 (8:4), 3. SC Schwyz 5/10 (14:7), 4. FC Ibach II 5/10 (10:8), 5. FC Baar 1 5/10 (13:10), 6. FC Hünenberg I 5/7 (8:5), 7. FC Küssnacht a/R 1 5/6 (13:14), 8. FC Sursee 5/6 (10:14), 9. FC Meggen 5/4 (12:14), 10. FC Muotathal 5/4 (9:12), 11. SC Steinhausen 5/4 (10:13), 12. SC Cham IV 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 20:49 Uhr.