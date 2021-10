Frauen 3. Liga Hünenberg und Schattdorf spielen Remis Sechs Tore sind zwischen Hünenberg und Schattdorf gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 04.10.2021, 02.12 Uhr

(chm)

Bis zur 18. Minute ging Hünenberg deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) vanessa Müller (11.) und Shanice Toggenburger (18.). Für Hünenberg erfolgreich war bis dahin .

In der 24. Minute gelang Hünenberg (Svenja Leuthard) der Anschlusstreffer (1:2).

Zum Ausgleich für Hünenberg traf Jana Knüsel in der 44. Minute. Shanice Toggenburger brachte Schattdorf 3:2 in Führung (45. Minute). Bis zum Ausgleich durch Hünenberg dauerte es nicht lange: Lejla Alic traf in der 47. Minute zum 3:3.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. Mit zwei Punkten liegt das Team auf Rang 8. Hünenberg hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Hünenberg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Baar 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach dem Unentschieden büsst Schattdorf in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ascona (Platz 4). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Hünenberg - Team Uri Frauen II 3:3 (3:3) - Ehret, Hünenberg – Tore: 11. Vanessa Müller 0:1. 18. Shanice Toggenburger (Penalty) 0:2.24. Svenja Leuthard 1:2. 44. Jana Knüsel 2:2. 45. Shanice Toggenburger 2:3. 47. Lejla Alic 3:3. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Thushani Thangarajah, Nadine Klemm, Sara Barmettler, Gina Bachmann, Sarah Jenni, Flavia Achermann, Svenja Leuthard, Samira Iten, Olivia Farrer, Jana Knüsel. – Schattdorf: Gina Walker, Eliane Furger, Shanice Toggenburger, Vanessa Müller, Linda Baumann, Aline Kempf, Sina Riesen, Lea Deplazes, Alexandra Meier, Laura Gnos, Alisha Perren. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Ascona - TEAM Menzingen / Aegeri 3:0, FC Hünenberg - Team Uri Frauen II 3:3

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 5/10 (13:10), 4. FC Ascona 4/9 (7:3), 5. FC Baar 2 5/9 (9:10), 6. Team Uri Frauen II 5/8 (9:7), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. FC Hünenberg 5/2 (8:14), 9. FC Gunzwil 5/0 (6:15), 10. SC Schwyz II 5/0 (2:17).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 02:09 Uhr.