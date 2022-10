4. Liga, Gruppe 2 Hünenberg verliert gegen Seriensieger Baar – Entscheidung in der Schlussminute Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 22.10.2022, 22.55 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Baar das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Jahja Kolloni.

Nuno Miguel Ribeiro Marques hatte davor in der 10. Minute zum 1:0 für Baar getroffen. In der 17. Minute traf Jan Kneubühler für Hünenberg zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Paolo Gallo in der 62. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Baar. Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 75. Minute (Jan Kneubühler).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tobias Stadelmann von Hünenberg erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Baar zu den Besten: Total liess das Team 18 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Baar: Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Baar hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Baar ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Hünenberg verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Hünenberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hünenberg ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hünenberg III - FC Baar 2 2:3 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 10. Nuno Miguel Ribeiro Marques 0:1. 17. Jan Kneubühler 1:1. 62. Paolo Gallo 1:2. 75. Jan Kneubühler 2:2. 90. Jahja Kolloni 2:3. – Hünenberg: Thomas Steiner, Simon Pellet, Tobias Stadelmann, Lucien Ngo, Timon Burkard, Mathias Eisenegger, Oliver Julier, Matthias Schorn, Sebastian Vallejos, Djan Luca Huwyler, Jan Kneubühler. – Baar: Marc Hubler, Marco Fernandes Martins, Koray Kirver, Adin Gutic, Mihajlo Petrovic, Claudio Michael Da Costa Silva, Dino Simic, Ramon Grüter, Mike Meuli, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Arbnor Hoti. – Verwarnungen: 79. Tobias Stadelmann.

