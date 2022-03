3. Liga, Gruppe 1 Ibach holt sich drei Punkte gegen Meggen – Vinicius Figueiredo Dias mit Siegtor Sieg für Ibach: Gegen Meggen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1. 28.03.2022, 09.03 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Ibach: Alen Malanovic brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Gleichstand war in der 32. Minute hergestellt: Fabrizio Boog traf für Meggen. In der 40. Minute schoss Vinicius Figueiredo Dias Ibach mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ibach erhielten Vinicius Figueiredo Dias (42.), Patrick Pfyl (72.) und Lukas Niederberger (92.) eine gelbe Karte. Bei Meggen erhielten Lars Arnold (39.), Maurin Harsch (88.) und Sjoerd Meeuwsen (96.) eine gelbe Karte.

Ibach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 8. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Schwyz (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Meggen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Meggen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten Zug 94 II kriegt es Meggen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Ibach II - FC Meggen 2:1 (2:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 28. Alen Malanovic (Penalty) 1:0.32. Fabrizio Boog 1:1. 40. Vinicius Figueiredo Dias (Penalty) 2:1. – Ibach: Jérôme Arnold, Cedric Belotti, Dario Hürlimann, Egson Hafezi, Lukas Niederberger, Benedikt Kündig, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Edonis Salihu, Vinicius Figueiredo Dias, Alen Malanovic. – Meggen: Cäsar Grüter, Luca Gnehm, Lars Arnold, Ibrahim Bayrak, Marciano Frei, Gianluca Muggli, Felix Zehnder, Egzon Knushaj, Maurin Harsch, Luca Lo Presti, Fabrizio Boog. – Verwarnungen: 39. Lars Arnold, 42. Vinicius Figueiredo Dias, 72. Patrick Pfyl, 88. Maurin Harsch, 92. Lukas Niederberger, 96. Sjoerd Meeuwsen.

