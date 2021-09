3. Liga, Gruppe 3 Janik Sommer führt Dagmersellen mit drei Toren zum Sieg gegen Knutwil Dagmersellen setzt seine Siegesserie auch gegen Knutwil fort. Das 5:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2021, 17.48 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Dagmersellen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Knutwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Dagmersellen war Janik Sommer, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Dagmersellen waren: Raphael Taudien (1 Treffer) und Mathieu Ineichen (1 Treffe.) einziger Torschütze für Knutwil war: Camille Kuster (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Yannick Fortiguerra (69.) und Lars Lötscher (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, Andrin Fischer (27.) kassierte sie.

Dagmersellen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 17 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Knutwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Dagmersellen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Dagmersellen ist es der dritte Sieg in Serie.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Nottwil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Mit der Niederlage rückt Knutwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 10. Für Knutwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Knutwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Knutwil - FC Dagmersellen 1:5 (0:1) - Seebli, Knutwil – Tore: 22. Janik Sommer 0:1. 50. Janik Sommer (Penalty) 0:2.75. Camille Kuster (Penalty) 1:2.78. Mathieu Ineichen 1:3. 82. Raphael Taudien 1:4. 92. Janik Sommer (Penalty) 1:5. – Knutwil: Philipp Lisebach, Dominik Weidkuhn, Pascal Steinmann, Josua Habermacher, Camille Kuster, Lars Lötscher, Samuel Burkard, Simon Habermacher, Yuri Spiess, Severin Wüest, Dennis Amstutz. – Dagmersellen: Gianluca Accola, David Bernet, Flavio Accola, Simon Hunziker, Mike Blum, Andrin Fischer, Janik Sommer, Noah Tschopp, Michael Bucher, Mathieu Ineichen, Markus Frey. – Verwarnungen: 27. Andrin Fischer, 69. Yannick Fortiguerra, 69. Lars Lötscher.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Entlebuch 2:5, SC Reiden - FC Wolhusen 2:0, FC Grosswangen-Ettiswil - FC Altbüron-Grossdietwil 2:2, FC Knutwil - FC Dagmersellen 1:5, FC Ruswil - FC Escholzmatt-Marbach 4:1

Tabelle: 1. SC Reiden 6 Spiele/16 Punkte (10:3). 2. FC Entlebuch 6/15 (18:10), 3. FC Buttisholz 6/13 (14:5), 4. FC Ruswil 6/13 (15:5), 5. FC Dagmersellen 5/9 (17:9), 6. FC Wolhusen 6/8 (12:9), 7. FC Nottwil 6/7 (10:11), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 5/5 (10:9), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 6/5 (7:14), 10. FC Knutwil 6/4 (8:18), 11. FC Escholzmatt-Marbach 6/3 (5:20), 12. FC Sempach 6/1 (6:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 09:27 Uhr.