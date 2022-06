2. Liga Janis Wyss führt Littau mit drei Toren zum Sieg gegen Stans Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 14) ist Littau am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Stans gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen. 13.06.2022, 18.01 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte David Lehmann, der in der 6. Minute für Stans zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Janis Wyss für Littau erfolgreich war. Janis Wyss war es auch, der in der 40. Minute die 2:1-Führung für Littau herstellte.

Erneut Janis Wyss traf in der 47. Minute auch zum 3:1 für Littau. Dank dem Treffer von David Lehmann (64.) reduzierte sich der Rückstand für Stans auf ein Tor (2:3). In der 94. Minute erhöhte Simon Britschgi auf 4:2 für Littau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau erhielten Simon Britschgi (80.) und Abdalla Mamo (93.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Stans, David Lehmann (86.) kassierte sie.

Die Abwehr von Stans kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 64 Tore in 24 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 14).

Die Tabellensituation bleibt für Littau unverändert. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Littau hat bisher 13mal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Littau wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Sins, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Stans verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Stans hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten Luzerner SC kriegt es Stans als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Stans - FC Littau 2:4 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 6. David Lehmann 1:0. 14. Janis Wyss 1:1. 40. Janis Wyss 1:2. 47. Janis Wyss 1:3. 64. David Lehmann 2:3. 94. Simon Britschgi 2:4. – Stans: Manuel Odermatt, Francesco Bono, Maximilian Marku, Luca Cadlini, Immanuel Geel, Nando Wyrsch, Fabio Gisler, Marc Kuster, Sandro Howald, Fitim Vishaj, David Lehmann. – Littau: Cedric Hefti, Sammy Cook, Abdalla Mamo, Nicola Baumann, Patrice Gilli, Dario Nickel, Simon Britschgi, Adrian Nevistic, Dominic Britschgi, Janis Wyss, Luca Baumann. – Verwarnungen: 80. Simon Britschgi, 86. David Lehmann, 93. Abdalla Mamo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 17:59 Uhr.