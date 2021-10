4. Liga, Gruppe 3 Kantersieg für Favorit Ebikon gegen Südstern Ebikon holt gegen Südstern auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzehnten 10:0. 24.10.2021, 23.30 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Ebikon über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 4:0 in Führung gelegen.

Südstern blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützen für Ebikon waren: Yannik Burri (2 Treffer), Thanushan Vijayarajah (2 Treffer), Boris Rancic (2 Treffer), Sinan Said (1 Treffer), Revin Anthonipillai (1 Treffer), Manuel Troxler (1 Treffer) und Hilton Matuanana (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Südstern für Serkan Akcil (81.) und Deniz Sahan (85.). Für Ebikon gab es keine Karte.

Ebikon hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 31 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Die Abwehr von Südstern kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 8.4 (Rang 10).

Ebikon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Ebikon hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ebikon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Südstern verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Südstern hat bisher nur verloren, nämlich neunmal.

Für Südstern ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Südstern c - FC Ebikon II 0:10 (0:4) - Grenzhof, Luzern – Tore: 7. Thanushan Vijayarajah (Penalty) 0:1.18. Manuel Troxler 0:2. 41. Sinan Said 0:3. 45. Thanushan Vijayarajah (Penalty) 0:4.46. Yannik Burri 0:5. 50. Revin Anthonipillai 0:6. 55. Yannik Burri 0:7. 60. Boris Rancic 0:8. 82. Hilton Matuanana (Penalty) 0:9.90. Boris Rancic 0:10. – Südstern: Sinan Toprak, Maurice Hofer, Levent Uzan, Serkan Akcil, Deniz Sahan, Süleyman Yilmaz, Vahit Abbas Hamamcioglu, Mubekir Redzepi, Muhammed Sentürk, Koray Curaci, Emin Altun. – Ebikon: Michael Fritsche, Marco Portmann, Beat Mangold, Thanushan Vijayarajah, Nils Kaufmann, Sinan Said, Revin Anthonipillai, Manuel Hermann, Manuel Troxler, Boris Rancic, Hilton Matuanana. – Verwarnungen: 81. Serkan Akcil, 85. Deniz Sahan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Stans - Engelberger SC 2:5, FC Sachseln - FC Horw 3:3, FC Südstern c - FC Ebikon II 0:10, FC Sarnen - FC Giswil 0:2, FC Luzern - FC Alpnach 1:4

Tabelle: 1. Engelberger SC 9 Spiele/27 Punkte (47:7). 2. FC Ebikon II 9/22 (31:11), 3. FC Giswil 9/18 (28:17), 4. FC Horw 9/17 (26:16), 5. FC Alpnach 9/14 (32:14), 6. FC Sachseln 9/14 (20:19), 7. FC Luzern 9/9 (16:31), 8. FC Stans 9/7 (19:25), 9. FC Sarnen 9/3 (10:23), 10. FC Südstern c 9/0 (10:76).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 23:27 Uhr.