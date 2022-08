3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Buttisholz und Nottwil Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Buttisholz und Nottwil 1:1 unentschieden. 28.08.2022, 10.45 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Michael Erni in der 62. Minute. Den Ausgleich erzielte Nico Hodel in der 79. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Arian Bislimi (30.) und David Renggli (54.). Buttisholz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem zweiten Spiel steht Buttisholz auf dem siebten Rang. Für Buttisholz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sport).

Nach dem zweiten Spiel steht Nottwil auf dem vierten Rang. Nottwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zell (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Nottwil 1:1 (0:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 62. Michael Erni 1:0. 79. Nico Hodel 1:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Noa Herzog, Albin Krasniqi, Martial Theiler, Dominik Epli, Alessandro Rogger, Damian Meier, David Lustenberger, Michael Erni, Quirin Felder, Raphael Rölli. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Michael Felder, Arno Wildi, Nicola Lichtsteiner, Michael Peter, Arian Bislimi, Nico Blöchliger, Nicolas Stephan, Jarno Ineichen. – Verwarnungen: 30. Arian Bislimi, 54. David Renggli.

