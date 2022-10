3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Buttisholz und Reiden 2:2 lautet das Resultat zwischen Buttisholz und Reiden. Die Teams teilen sich die Punkte. 01.10.2022, 23.02 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Reiden: Linus Glanzmann brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. In der 50. Minute traf Silvan Jost ins eigene Gehäuse. Damit lag Reiden mit zwei Toren im Vorsprung. Dank dem Treffer von Linus Klemenjak (51.) reduzierte sich der Rückstand für Buttisholz auf ein Tor (1:2). Der Ausgleich für Buttisholz fiel in der 64. Minute, als erneut Linus Klemenjak traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reiden erhielten Patrick Bösch (78.) und Andrin Fumagalli (83.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Buttisholz.

Buttisholz rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5.

Das ist ein Sprung um zwei Plätze.

Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es daheim gegen FC Wolhusen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Das Unentschieden bringt Reiden in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4 Reiden hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Reiden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Buttisholz - SC Reiden 2:2 (0:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 39. Linus Glanzmann 0:1. 50. Eigentor (Silvan Jost) 0:2.51. Linus Klemenjak 1:2. 64. Linus Klemenjak 2:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Dominik Epli, Lukas Portmann, Maurus Felder, Michael Erni, Manuel Dahinden, Philipp Rölli, Martin Bühler, David Lustenberger, Alessandro Rogger, Linus Klemenjak. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Kevin Schmid, Andrin Fumagalli, Endrit Rexhepi, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Kristjan Jetishi, Biond Balazi, Valon Nuhiji, Patrick Bösch. – Verwarnungen: 78. Patrick Bösch, 83. Andrin Fumagalli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 22:58 Uhr.

