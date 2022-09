3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Hünenberg und Goldau Hünenberg und Goldau spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 03.09.2022, 22.48 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 53. Minute schoss Ümit Celik das 1:0. Es war ein Penalty. Nur gerade ein Minuten später (54.) schaffte Goldau den Ausgleich, als Tobias Ulli erfolgreich war.

Gelbe Karten gab es bei Goldau für Endrit Metaj (30.), Elton Junikaj (71.) und Damian Bürgi (85.). Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Salvatore Viola (43.) und Jonas Huwyler (51.).

Hünenberg verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Hünenberg hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Engelberger SC an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Goldau verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Goldau hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Goldau spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (18.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Hünenberg I - SC Goldau II 1:1 (0:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 53. Ümit Celik (Penalty) 1:0.54. Tobias Ulli 1:1. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Ante Pekas, Gino Dönni, Matias Vrazic, Jonas Huwyler, Dario Burkhardt, Salvatore Viola, Vitor Hugo Pereira Matos, Ümit Celik, Flamur Loshaj, Mirzet Mehidic. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luca Sommaruga, Luan Krasniqi, Andreas Mathis, Enis Etemi, Sandro Lafferma, Mehmet Yuka, Shlirim Zeka, Elton Junikaj, Endrit Metaj. – Verwarnungen: 30. Endrit Metaj, 43. Salvatore Viola, 51. Jonas Huwyler, 71. Elton Junikaj, 85. Damian Bürgi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

