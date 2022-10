4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Littau und Alpnach Im Spiel zwischen Littau und Alpnach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 10.10.2022, 03.14 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 71. Minute schoss Carlos Filipe Da Costa Fernandes das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 80. Minute traf Federico Volpe für Littau.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luigi Montanaro von Littau erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Littau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Littau nicht verändert. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 8. Littau hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Littau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 6). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Alpnach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Luzerner SC (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (15.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Littau II - FC Alpnach b 1:1 (0:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 71. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 0:1. 80. Federico Volpe 1:1. – Littau: Georg Hunold, Mike Wyrsch, Simon Scherer, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Timon Troughton, Karim Mostafa, Luigi Montanaro, Federico Volpe, Leandro Alexandre Dias Pireso, Nelson Paulo Tulende Caputo. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Fabio Couto Martins, Sergio Miguel Lopes Pereira, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Diogo Filipe Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Ricardo Rodrigues Coimbra, Joselino Roberto Oliveira Estrela. – Verwarnungen: 87. Luigi Montanaro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

