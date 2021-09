4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Südstern und Eschenbach Je ein Punkt für Südstern und Eschenbach: Die Teams trennen sich 1:1 06.09.2021, 20.42 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Südstern die Führung. Torschütze in der 9. Minute war Beat Saner. Den Ausgleich erzielte Filipe Manuel Teixeira Gomes in der 70. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Suter von Eschenbach erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Südstern liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Südstern hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Südstern trifft im nächsten Spiel auswärts auf Luzerner SC (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Unverändert liegt Eschenbach auf Rang 8. Das Team hat zwei Punkte. Eschenbach hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Südstern b - FC Eschenbach III 1:1 (0:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 9. Beat Saner 0:1. 70. Filipe Manuel Teixeira Gomes 1:1. – Südstern: Adrian Mustafa, Renato José Ervedal Carneiro, Sezgin Fetija, António Manuel Da Costa Roliz, José Filipe Da Silva Araujo, Abilio Pedro Lopes Pereira, Davyson De França Moura, Pedro Zinga, Fabio Rafael Teixeira Bras, Leonardo Da Rocha Duarte, Filipe Manuel Teixeira Gomes. – Eschenbach: Manuel Winiger, Patrick Rust, Michael Müller, Chris Gehrig, David Suter, Patrick Felder, Maik Bucher, Thomas Kaech, Sandro Honauer, Kevin Streuli, Beat Saner. – Verwarnungen: 23. David Suter.

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 3 Spiele/7 Punkte (17:3). 2. SC Emmen a 3/7 (12:6), 3. FC Rothenburg 3/7 (8:4), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 6. SC Obergeissenstein 3/4 (8:2), 7. FC Malters 3/3 (4:7), 8. FC Eschenbach III 3/2 (5:10), 9. FC Südstern b 3/1 (1:19), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 20:39 Uhr.