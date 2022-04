3. Liga, Gruppe 2 Keine Tore zwischen Horw und Malters Keinem Team ist im Spiel zwischen Horw und Malters ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team. 15.04.2022, 16.09 Uhr

(chm)

Bei Horw erhielten Alain Studer (57.) und Adrian Vögtli (74.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Malters für Julian Birri (57.) und Simon Gloggner (69.).

In der Gruppe ist Horw in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Horw bleibt trotz dem Unentschieden Leader Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 36 Punkten. Horw hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Horw in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Gunzwil zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Malters hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 4. Malters hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Malters daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Ebikon I (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Horw - FC Malters 0:0 (0:0) - Seefeld, Horw – keine Tore – Horw: Oliver Omlin, Janick Roth, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Timo Schmid, Florian Fallegger, Alain Studer, Dino Fischer, Adrian Vögtli, Dominic Schilling. – Malters: Pascal Gloggner, Reto Bachmann, Niklas Zihlmann, Dario Suter, Alessandro Calabrese, Prenk Marki, Dalijan Etemi, Simon Gloggner, Manuel Gasser, Julian Birri, Michel Stephan. – Verwarnungen: 57. Alain Studer, 57. Julian Birri, 69. Simon Gloggner, 74. Adrian Vögtli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 16:06 Uhr.