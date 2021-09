4. Liga, Gruppe 3 Kevin Kottmann rettet Horw einen Punkt gegen Alpnach Alpnach und Horw spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 15.09.2021, 22.01 Uhr

(chm)

Zweimal legte Alpnach vor, zweimal glich Horw aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Marco Imfeld für Alpnach. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Horw glich in der 51. Minute durch Florian Lötscher aus. Cédric Küng erzielte in der 74. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Alpnach. Doch die Führung währte nur kurz. Kevin Kottmann sorgte nur acht Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Horw.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Horw für Moritz Bider (34.) und Lukas Kappeler (72.). Die einzige gelbe Karte bei Alpnach erhielt: Patrik Bucher (76.)

In der Tabelle liegt Alpnach weiterhin auf Rang 8. Das Team hat einen Punkt. Alpnach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Alpnach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Stans (Platz 5). Die Partie findet am 25. September statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Unverändert liegt Horw auf Rang 3. Das Team hat zehn Punkte. Horw hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Giswil (Platz 6). Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Alpnach - FC Horw 2:2 (1:0) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 32. Marco Imfeld 1:0. 51. Florian Lötscher 1:1. 74. Cédric Küng 2:1. 82. Kevin Kottmann 2:2. – Alpnach: Thomas Näpflin, Sven Burch, Pascal Gesseney, Cédric Küng, Maximiano Chaves Costa, Kilian Bittel, Lino Lötscher, Patrik Bucher, Marco Imfeld, Samuel Britschgi, Valentin Blättler. – Horw: Lukas Muggli, Joel Brun, Lukas Kappeler, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Moritz Bider, Florian Lötscher, Luis Pföstl, Marco Wyss, Luca Stocker. – Verwarnungen: 34. Moritz Bider, 72. Lukas Kappeler, 76. Patrik Bucher.

Tabelle: 1. FC Ebikon II 4 Spiele/12 Punkte (12:5). 2. Engelberger SC 4/12 (28:2), 3. FC Horw 4/10 (17:5), 4. FC Sachseln 4/9 (9:9), 5. FC Stans 4/6 (11:8), 6. FC Giswil 4/6 (4:9), 7. FC Luzern 4/3 (7:12), 8. FC Alpnach 4/1 (5:10), 9. FC Sarnen 4/0 (6:14), 10. FC Südstern c 4/0 (0:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.09.2021 21:58 Uhr.