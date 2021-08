3. Liga, Gruppe 2 Kickers bezwingt auswärts Olympique Lucerne – Simon Rothenfluh entscheidet Spiel Das 2:1 auswärts gegen Olympique Lucerne ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Kickers. 29.08.2021, 19.38 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Kickers gelang Simon Rothenfluh in der 69. Minute. In der 5. Minute hatte Ivan Maric Kickers in Führung gebracht. Der Ausgleich für Olympique Lucerne fiel in der 13. Minute durch Alen Malanovic.

Bei Olympique Lucerne sah Nico Kurth (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vedran Volic (42.) und Nico Kurth (81.). Gelbe Karten gab es bei Kickers für Grace Sseremba (64.) und Selim Durakovic (75.).

Kickers liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 4. Auf Kickers wartet im nächsten Spiel das Team FC Hitzkirch. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Olympique Lucerne mit null Punkten auf dem zehnten Rang. Für Olympique Lucerne geht es auswärts gegen FC Adligenswil weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Kickers Luzern 1:2 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 5. Ivan Maric (Penalty) 0:1.13. Alen Malanovic (Penalty) 1:1.69. Simon Rothenfluh (Penalty) 1:2. – Olympique Lucerne: Kevin Marty, Lamin Dampha, Ardi Bekiri, Selim Deva, Sanel Kljajic, Belmin Dedukic, Fabio Ehrat, Vedran Volic, Nico Kurth, Alen Malanovic, Alessandro Pompei. – Kickers: Andriu Cavelti, Kevin Kisungu, Jan Fischer, Yonas Kidane, Selim Durakovic, Joachim Berchtold, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Gazmend Rama, Thierry Gloor, Ivan Maric. – Verwarnungen: 42. Vedran Volic, 64. Grace Sseremba, 75. Selim Durakovic, 81. Nico Kurth – Ausschluss: 83. Nico Kurth.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Horw - SC Buochs 8:0, Olympique Lucerne - FC Kickers Luzern 1:2, SK Root - FC Adligenswil 3:6

Tabelle: 1. FC Malters 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Gunzwil 2/6 (4:2), 3. FC Horw 2/6 (12:0), 4. FC Kickers Luzern 2/6 (4:1), 5. FC Hitzkirch 2/3 (2:2), 6. FC Adligenswil 2/3 (6:7), 7. FC Hergiswil II 2/3 (3:3), 8. FC Ebikon I 2/3 (4:2), 9. SC Kriens U23 2/0 (0:6), 10. Olympique Lucerne 2/0 (3:5), 11. SK Root 2/0 (3:8), 12. SC Buochs 2/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 19:35 Uhr.