3. Liga, Gruppe 2 Kickers gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Adligenswil Adligenswil lag gegen Kickers deutlich vorne, nämlich 2:0 (32. Minute) - und verlor dennoch. Kickers feiert einen 6:3-Heimsieg.

Reto Mattmann eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Adligenswil das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Silvan Zeller Adligenswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 36. Minute brachte für Kickers den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Gazmend Rama.

Function der_die gleiche Gazmend Rama war es auch, der in der 62. Minute zum 2:2 für Kickers traf. Per Penalty traf Joao Ricardo Presas Abreu in der 64. Minute zur 3:2-Führung für Kickers. In der 68. Minute baute Ibrahima Condé den Vorsprung für Kickers auf zwei Tore aus (4:2).

Thorben Müller baute in der 72. Minute die Führung für Kickers weiter aus (5:2). Ivan Maric baute in der 79. Minute die Führung für Kickers weiter aus (6:2). Den Schlussstand stellte Dominique Lottenbach in der 93. Minute her, als er für Adligenswil auf 3:6 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Kickers erhielt: Joao Ricardo Presas Abreu (38.) die einzige gelbe Karte bei Adligenswil erhielt: Marius Hoffmann (91.)

Kickers liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Kickers spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Malters (Rang 11). Das Spiel findet am 31. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Adligenswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Für Adligenswil geht es daheim gegen Hildisrieder SV (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 6:3 (1:2) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 28. Reto Mattmann (Penalty) 0:1.32. Silvan Zeller 0:2. 36. Gazmend Rama 1:2. 62. Gazmend Rama 2:2. 64. Joao Ricardo Presas Abreu (Penalty) 3:2.68. Ibrahima Condé 4:2. 72. Thorben Müller 5:2. 79. Ivan Maric 6:2. 93. Dominique Lottenbach 6:3. – Kickers: Martin Grüter, Dardan Hasani, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Gazmend Rama, Lucca Rusconi, Fabrizio Giuliano, Saber Khemissi, Ibrahima Condé, Diogo Duarte Dos Santos. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Reto Mattmann, Lionel Schmidig, Raphael Gutzwiller, Dario Sieber, Sarankan Kandiah, Silvan Zeller, Robin Mach, Philipp Hoffmann, Jamie Kidel, Dominique Lottenbach. – Verwarnungen: 38. Joao Ricardo Presas Abreu, 91. Marius Hoffmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

