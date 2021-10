3. Liga, Gruppe 2 Kickers lässt sich von Buochs kein Bein stellen Kickers holt gegen Buochs auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 4:0. 03.10.2021, 15.22 Uhr

(chm)

In der 30. Minute gelang Ivan Maric der Führungstreffer zum 1:0 für Kickers. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kickers stellte Gazmend Rama in Minute 72 her. Patrick Cerveira Nogueira baute in der 74. Minute die Führung für Kickers weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Till Fischer in der 82. Minute, als er für Kickers zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nico Fischer von Buochs erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kickers eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kickers die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Kickers unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 3. Für Kickers ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Kickers spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Kriens U23 (Platz 7). Die Partie findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Buochs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Buochs war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Buochs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4 (0:1) - Seefeld, Buochs – Tore: 30. Ivan Maric 0:1. 72. Gazmend Rama 0:2. 74. Patrick Cerveira Nogueira 0:3. 82. Till Fischer 0:4. – Buochs: Mauro Truttmann, Mike Amrhein, Marcel Hermann, Stefan Mathis, Dario Nickel, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Nico Fischer, Markus Niederberger, Roberto Cataldi, Nico Wyss, Marco Cataldi. – Kickers: Andriu Cavelti, Grace Sseremba, Jan Fischer, Fitim Halili, Yonas Kidane, Mithulan Rasakumar, Leandro Carvalho Lopes, Joachim Berchtold, Finley Sperlich, Fabrizio Giuliano, Ivan Maric. – Verwarnungen: 49. Nico Fischer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0, SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4, FC Adligenswil - FC Gunzwil 0:1, FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - SK Root 5:0, SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 7 Spiele/19 Punkte (29:2). 2. FC Gunzwil 7/16 (15:10), 3. FC Kickers Luzern 7/15 (13:8), 4. FC Malters 7/15 (19:13), 5. FC Ebikon I 7/12 (14:10), 6. FC Adligenswil 7/11 (21:12), 7. SC Kriens U23 7/9 (14:13), 8. SK Root 7/9 (12:19), 9. FC Hergiswil II 7/7 (9:14), 10. SC Buochs 7/6 (11:21), 11. FC Hitzkirch 7/4 (5:18), 12. Olympique Lucerne 7/0 (9:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 15:20 Uhr.