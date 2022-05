3. Liga, Gruppe 2 Kickers verliert gegen Seriensieger Horw Horw setzt seine Siegesserie auch gegen Kickers fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 29.05.2022, 13.56 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Roger Heer in der 41. Minute. Er traf für Horw zum 1:0. Der Ausgleich für Kickers fiel in der 61. Minute (Yonas Kidane). Leandro Bezzola erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Horw. Erneut Leandro Bezzola traf in der 86. Minute auch zum 3:1 für Horw.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janick Roth von Horw erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Horw bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Horw bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 49 Punkte. Horw hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Horw ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Kickers einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 10. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kickers ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Horw 1:3 (0:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 41. Roger Heer 0:1. 61. Yonas Kidane 1:1. 77. Leandro Bezzola 1:2. 86. Leandro Bezzola 1:3. – Kickers: Andriu Cavelti, Nicola Dürst, Till Fischer, Yonas Kidane, Ardit Ajdini, Jan Fischer, Joachim Berchtold, Fabrizio Giuliano, Thierry Gloor, Leandro Carvalho Lopes, Ivan Maric. – Horw: Robin Ming, Sandro Leyers, Nico Kaufmann, Roger Heer, Janick Roth, Dino Fischer, Daniel Blum, Dominic Schilling, Florian Fallegger, Lars Unternährer, Leandro Bezzola. – Verwarnungen: 70. Janick Roth.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 13:54 Uhr.