Frauen 2. Liga Kickers verliert gegen Seriensieger Willisau Willisau reiht Sieg an Sieg: Gegen Kickers hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 05.09.2021, 21.47 Uhr

(chm)

Willisau ging in der 1. Spielminute durch Corina Sidler in Führung, ehe Kickers in der 13. Minute (Diellza Mulaj) der Ausgleich gelang. Nadja Egli erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Willisau. Mit dem 3:1 für Willisau schoss Janine Dubach das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Unverändert liegt Willisau auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Willisau hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Willisau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Diese Begegnung findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Kickers steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Kickers muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Kickers zuhause und einmal auswärts.

Kickers trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Lugano Femminile II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Willisau 1:3 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 1. Corina Sidler 0:1. 13. Diellza Mulaj 1:1. 65. Nadja Egli 1:2. 94. Janine Dubach 1:3. – Kickers: Fabienne Liembd, Patricia Stutz, Nela Adilovic, Carmen von Heeren, Kimberly Burch, Ramona Bühlmann, Petra Stalbohm, Marjana Ensmenger, Michelle Kunz, Carla Wey, Diellza Mulaj. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Marlene Günther, Katja Birrer, Laura Spiess, Sina Schürmann, Nadja Egli, Janine Dubach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Küssnacht a/R - Team Uri Frauen I 1:4, FC Kickers Luzern - FC Willisau 1:3, FC Adligenswil - SK Root 0:2

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 3 Spiele/9 Punkte (15:2). 2. SK Root 3/9 (12:2), 3. SG Stans-Engelberg 3/9 (9:2), 4. FC Willisau 3/9 (8:3), 5. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 6. Team Region Entlebuch 2/3 (3:5), 7. FC Küssnacht a/R 3/3 (4:10), 8. FC Horw 3/3 (5:15), 9. SC Nebikon 2/0 (2:6), 10. FC Lugano Femminile II 2/0 (1:5), 11. FC Kickers Luzern 3/0 (3:7), 12. FC Adligenswil 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 20:19 Uhr.