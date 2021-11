2. Liga Klarer Pflichtsieg für Emmen gegen Altdorf Emmen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Altdorf: Der Tabellendritte siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenelften. 07.11.2021, 22.56 Uhr

Den Grundstein für den Sieg legte Emmen mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Nicholas Walker in der 32. Minute erfolgreich, dann traf Nicolas Meier sechs Minuten später zum 2:0. Janick Janssen schoss das 3:0 (87. Minute) für Emmen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Emmen erhielten Claudio Vogel (17.) und Rinor Gashi (60.) eine gelbe Karte. Für Altdorf gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Emmen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 28 Tore erzielte.

Die gewonnenen Punkte lassen Emmen auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Es macht einen Platz gut. Emmen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Emmen steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Sarnen (Platz 10) an. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Mit der Niederlage rückt Altdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 12. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Altdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Altdorf spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen SC Obergeissenstein (Platz 13). Diese Begegnung findet am 19. März statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: SC Emmen - FC Altdorf 3:0 (2:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 32. Nicholas Walker 1:0. 38. Nicolas Meier 2:0. 87. Janick Janssen 3:0. – Emmen: Yanick Bäuerle, Eloy Rojas Arostegui, Claudio Vogel, Ekber Hadzic, Marco Baumgartner, Manuel Meier, Roman Greter, Nicholas Walker, Nicolas Meier, Rinor Gashi, Florant Veseli. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Arnold, André Gnos, Dario Zgraggen, Luca Tresch, Hüseyin Cil, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Oguz Cil, Raphael Herger, Markus Zurfluh. – Verwarnungen: 17. Claudio Vogel, 60. Rinor Gashi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Stans - Luzerner SC 1:5, FC Sins - FC Littau 0:3, SC Obergeissenstein - FC Hochdorf 1:5, SC Emmen - FC Altdorf 3:0

Tabelle: 1. SC Cham II 12 Spiele/30 Punkte (36:14). 2. SC Emmen 13/24 (28:18), 3. Luzerner SC 13/24 (32:24), 4. FC Sempach 12/23 (26:16), 5. FC Littau 13/21 (22:17), 6. FC Hochdorf 13/19 (29:24), 7. FC Aegeri 12/16 (17:22), 8. FC Sins 13/16 (18:23), 9. FC Willisau 12/14 (15:20), 10. FC Sarnen 12/14 (17:20), 11. FC Rothenburg 12/13 (13:18), 12. FC Altdorf 13/13 (19:24), 13. SC Obergeissenstein 13/12 (15:30), 14. FC Stans 13/7 (12:29).

