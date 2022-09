4. Liga, Gruppe 5 Knutwil siegt 3:0 im Spitzenduell gegen Entlebuch – Entlebuch verliert nach vier Siegen Das drittplatzierte Team Knutwil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Entlebuch zuhause 3:0 besiegt. 25.09.2022, 04.32 Uhr

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 48 torlosen Minuten traf Mathias Kurmann zum 1:0. Mit seinem Tor in der 72. Minute brachte Samuel Burkard Knutwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Mario Schmidlin, der in der 78. Minute die Führung für Knutwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Ruedi Müller (22.) und Samuel Burkard (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entlebuch, Ueli Renggli (66.) kassierte sie.

In der Defensive hat Knutwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 geschossenen Toren Rang 2.

In der Regel kassiert Entlebuch nicht so viele Tore wie gegen Knutwil. Die total 4 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Knutwil die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei zwölf Punkten. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Knutwil hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Knutwil in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team SC Eich zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Nach der Niederlage muss Entlebuch die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Entlebuch erstmals wieder.

Als nächstes trifft Entlebuch zuhause mit FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Knutwil - FC Entlebuch 3:0 (0:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 48. Mathias Kurmann 1:0. 72. Samuel Burkard 2:0. 78. Mario Schmidlin 3:0. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Ruedi Müller, Yannick Fortiguerra, Mathias Kurmann, André Grüter, Neil Hodel, Adrian Kaufmann, Yuri Spiess. – Entlebuch: Oliver Berthold, Lars Unternährer, Damian Müller, Luis Bachmann, Adrian Wigger, Pascal Vogel, Timo Bieri, Valentin Haas, Damian Renggli, Ueli Renggli, Janik Reinhard. – Verwarnungen: 22. Ruedi Müller, 66. Ueli Renggli, 69. Samuel Burkard.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 04:29 Uhr.

