3. Liga, Gruppe 3 Knutwil siegt nach drei Niederlagen – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Knutwil nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Altbüron-Grossd. Gewinnt Knutwil am Samstag auswärts 2:1. 02.10.2021, 22.45 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Knutwil gelang Josua Habermacher in der 90. Minute. In der 48. Minute hatte Yuri Spiess Knutwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Altbüron-Grossd. Fiel in der 62. Minute durch Arbias Binaku.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Knutwil für Dennis Amstutz (54.), Josua Habermacher (61.) und Pascal Steinmann (70.). Bei Altbüron-Grossd. Erhielten Kilian Affentrager (72.), Marcel Koller (77.) und Andreas Hofer (89.) eine gelbe Karte.

Knutwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Knutwil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Knutwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Nach der Niederlage büsst Altbüron-Grossd. Zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 10. Für Altbüron-Grossd. Ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Altbüron-Grossd. Gingen unentschieden aus.

Für Altbüron-Grossd. Geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dagmersellen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (5. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Knutwil 1:2 (0:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 48. Yuri Spiess 0:1. 62. Arbias Binaku (Penalty) 1:1.90. Josua Habermacher 1:2. – Altbüron-Grossd.: Marc Bucher, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Matthias Achermann, Rouven Corti, Marcel Koller, Andreas Hofer, Sandro Huwiler, Arbias Binaku, Flavio Peter, Liberat Gashi. – Knutwil: Philipp Lisebach, Manuel Schärli, Pascal Steinmann, Josua Habermacher, Jan Mehr, Yannick Fortiguerra, Samuel Burkard, Dennis Amstutz, Dominik Weidkuhn, Dominik Vonesch, Yuri Spiess. – Verwarnungen: 54. Dennis Amstutz, 61. Josua Habermacher, 70. Pascal Steinmann, 72. Kilian Affentrager, 77. Marcel Koller, 89. Andreas Hofer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Knutwil 1:2, FC Wolhusen - FC Ruswil 1:0, FC Buttisholz - SC Reiden 3:0, FC Dagmersellen - FC Nottwil 3:0, FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 3:3

Tabelle: 1. FC Entlebuch 7 Spiele/18 Punkte (21:11). 2. SC Reiden 7/16 (10:6), 3. FC Buttisholz 7/16 (17:5), 4. FC Ruswil 7/13 (15:6), 5. FC Dagmersellen 6/12 (20:9), 6. FC Wolhusen 7/11 (13:9), 7. FC Knutwil 7/7 (10:19), 8. FC Nottwil 7/7 (10:14), 9. FC Grosswangen-Ettiswil 7/6 (10:17), 10. FC Altbüron-Grossdietwil 6/5 (11:11), 11. FC Escholzmatt-Marbach 7/4 (8:23), 12. FC Sempach 7/1 (7:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 22:29 Uhr.