3. Liga, Gruppe 2 Kriens entscheidet Spitzenspiel gegen Gunzwil für sich – Siegesserie von Gunzwil gebrochen Das drittplatzierte Team Kriens hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Gunzwil auswärts 5:2 besiegt. 29.05.2022, 16.10 Uhr

(chm)

Sämtliche seiner fünf Tore erzielte Kriens in der ersten Halbzeit.

Gunzwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (59. Minute) und zum 2:5 (63. Minute).

Die Torschützen für Kriens waren: Noah Gabriel (2 Treffer), Silvan Diaz (1 Treffer), Emile Ter Mkrtchyan (1 Treffer) und Baye Dame Thiam (1 Treffer). Die Torschützen für Gunzwil waren: Till Fleischli und Rafael Borges Lopes.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Kriens den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Offensive 49 Tore erzielte.

Gunzwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Kriens. Total liess das Team 28 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Kriens unverändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 3. Für Kriens ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Kriens ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gunzwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Adligenswil (Rang 8). Diese Begegnung findet am 30. Juni statt ( Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Gunzwil - SC Kriens 2:5 (0:5) - Linden, Gunzwil – Tore: 6. Noah Gabriel 0:1. 10. Silvan Diaz 0:2. 12. Noah Gabriel 0:3. 18. Emile Ter Mkrtchyan 0:4. 42. Baye Dame Thiam 0:5. 59. Till Fleischli 1:5. 63. Rafael Borges Lopes 2:5. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Elia Ramundo, Kenny Horn, Iwan Rogger, Julian Fähndrich, Raffael Furrer, Till Fleischli, Domenik Martini, Thimo Fleischli, Benjamin Isler. – Kriens: Joel Russo, Matteo Wicki, Mac Filirel Pouomo, Metin Adiller, Luis Velaj, Ngumba Mwakassa, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Silvan Diaz, Baye Dame Thiam, Emile Ter Mkrtchyan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 16:07 Uhr.