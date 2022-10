Frauen 3. Liga Kriens gewinnt deutlich gegen Schattdorf Sieg für Kriens: Gegen Schattdorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:0. 31.10.2022, 14.57 Uhr

(chm)

In der 11. Minute gelang Katja Flüeler der Führungstreffer zum 1:0 für Kriens. Mit ihrem Tor in der 36. Minute brachte Fabienne Fluder Kriens mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Luana Müller baute in der 56. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0).

Kriens erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Rahel Graf weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Katja Flüeler, die in der 87. Minute die Führung für Kriens auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Kriens den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Schattdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 10).

Kriens machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kriens zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Cham (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 16. April statt ( Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Schattdorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ascona an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: SC Kriens - Team Uri Frauen II 5:0 (2:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 11. Katja Flüeler 1:0. 36. Fabienne Fluder 2:0. 56. Luana Müller 3:0. 82. Rahel Graf 4:0. 87. Katja Flüeler 5:0. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Andjela Buholzer, Nora Zuber, Stefani Horta Cardoso, Linda Amstutz, Fabienne Fluder, Rahel Graf, Luana Müller, Katja Flüeler, Lea Laky. – Schattdorf: Adriana Fedier, Emelie Gisler, Linda Baumann, Lara Muoser, Julie Gisler, Lynn Gnos, Lea Deplazes, Lea Fiechter, Fabia Manz, Sina Riesen, Alina Bissig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

