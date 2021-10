3. Liga, Gruppe 2 Kriens setzt Siegesserie auch gegen Hergiswil fort Kriens reiht Sieg an Sieg: Gegen Hergiswil hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 03.10.2021, 00.20 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Kriens: Stefan Petkovic brachte seine Mannschaft in der 31. Minute 1:0 in Führung. In der 41. Minute traf Stefan Petkovic bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Kriens. Emile Ter Mkrtchyan baute in der 45. Minute die Führung für Kriens weiter aus (3:0).

In der 59. Minute verkleinerte Nico Gautschi den Rückstand von Hergiswil auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Jannik Nikaj, der in der 87. Minute die Führung für Kriens auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kriens erhielten Adilson Ngina (65.) und Jannik Nikaj (81.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Hergiswil erhielt: Marcelo Augusto Nabil dos Anjos (55.)

Kriens machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Kriens hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Kriens tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Kickers Luzern an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Hergiswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 9. Hergiswil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hergiswil geht es daheim gegen FC Ebikon I (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1 (3:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 31. Stefan Petkovic 1:0. 41. Stefan Petkovic 2:0. 45. Emile Ter Mkrtchyan 3:0. 59. Nico Gautschi 3:1. 87. Jannik Nikaj 4:1. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Petar Ivanov, Kimi Hüsler, Adilson Ngina, Noah Gabriel, Luka Ignjatovic, Veldin Subasic, Marc Unternährer, Emile Ter Mkrtchyan, Stefan Petkovic. – Hergiswil: Valentino Esposito, Basil Zgraggen, Patrick Kaiser, Nico Gautschi, Christian Bakombi, Manuel Vargas, Dion Schmid, Patrick Adriano Tiepo, Jonah Kasper, Fidele Fernandez Nsegue, Sven Tribelhorn. – Verwarnungen: 55. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, 65. Adilson Ngina, 81. Jannik Nikaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0, SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4, FC Adligenswil - FC Gunzwil 0:1, FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - SK Root 5:0, SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 7 Spiele/19 Punkte (29:2). 2. FC Gunzwil 7/16 (15:10), 3. FC Kickers Luzern 7/15 (13:8), 4. FC Malters 7/15 (19:13), 5. FC Ebikon I 7/12 (14:10), 6. FC Adligenswil 7/11 (21:12), 7. SC Kriens U23 7/9 (14:13), 8. SK Root 7/9 (12:19), 9. FC Hergiswil II 7/7 (9:14), 10. SC Buochs 7/6 (11:21), 11. FC Hitzkirch 7/4 (5:18), 12. Olympique Lucerne 7/0 (9:31).

