3. Liga, Gruppe 1 Küssnacht a/R bezwingt auswärts Ibach Küssnacht a/R behielt im Spiel gegen Ibach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 10.04.2022, 09.58 Uhr

Küssnacht a/R lag ab der 86. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Vitor Hugo Gomes Santos (59. Minute) und Elias Ulrich getroffen hatten. Ibach gelang in der 87. Minute durch Joël Schmidiger noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Küssnacht a/R für Joel Lieb (37.) und Vitor Hugo Gomes Santos (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ibach, Lukas Teixeira Ferreira (73.) kassierte sie.

Küssnacht a/R hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 38 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Küssnacht a/R bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 26 Punkte bedeuten Rang 4. Küssnacht a/R hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Küssnacht a/R wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team Zug 94 II, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Ibach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ibach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Baar 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Ibach II - FC Küssnacht a/R 1 1:2 (0:0) - Gerbihof, Ibach – Tore: 59. Vitor Hugo Gomes Santos (Penalty) 0:1.86. Elias Ulrich 0:2. 87. Joël Schmidiger 1:2. – Ibach: Nando Nussbaumer, Cyrill Bürgi, Remo Steiner, Vinicius Figueiredo Dias, Lukas Teixeira Ferreira, Benedikt Kündig, Lukas Niederberger, Emanuel Da Silva Fonte, Patrick Pfyl, Edonis Salihu, Alen Malanovic. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Kevin Schilliger, Lars Zimmermann, Joel Lieb, Marc Mathis, Michael Stadler, Janis Müller, Kilian Horat, Roberto Tarzia, Mario Stadler. – Verwarnungen: 37. Joel Lieb, 73. Lukas Teixeira Ferreira, 91. Vitor Hugo Gomes Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

